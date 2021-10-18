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Здоровье18 октября 2021 17:15

В Великом Устюге появились коронавирусные экспресс-тесты

Иван Чухнин
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В Великоустюгском районе начнут экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщают в Великоустюгской ЦРБ.

Экспресс-тесты поступили в службу скорой помощи - тестировать в первую очередь предполагается пациентов с симптомами ОРВИ, чтобы исключить коронавирус или подтвердить в дальнейшем с помощью ПЦР-теста.

Кроме того, экспресс-тесты будут использовать и в терапевтическом отделении. В первую очередь будет разработана маршрутизация для работы с тестами. Напомним, экспресс-тест позволяет выявить инфекцию за 15 минут, при этом достоверность результата - около 90 процентов. Об этом сообщает группа ВКонтакте "Великий Устюг Инфо".