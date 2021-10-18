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Здоровье18 октября 2021 14:35

В моногоспиталях Череповца осталось 15 мест

Ситуация с коронавирусом в регионе критическая
Евдокия САХАРОВА
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Мэр Череповца Вадим Германов сообщил горожанам, что по состоянию на 18 октября в моногоспитали в городе заполнены на 98,5%. Осталось 15 свободных коек. На данный момент, госпитализированы 134 тяжелых пациента. Всего в стационарах 985 человек, 21 череповчанин на ИВЛ, 286 на кислородотерапии.

В области за минувшие сутки COVID-19 официально подтвержден еще у 307 человек. 12 от вируса скончались. Всего привито 99,5 тысяч жителей Череповца. Как сообщили на заседании оперативного штаба по коронавирусу при правительстве региона, 86% пациентов моногоспиталей Вологодской области не были привиты, а госпитализировать по сравнению с 2020 годом стали в 3,6 раза чаще.