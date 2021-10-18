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Происшествия18 октября 2021 14:10

В Вологде сбили пешехода-нарушителя

36-летний мужчина вышел на проезжую часть в неположенном месте
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Областной УГИБДД

В Вологде на глазах множества автомобилистов 17 октября сбили мужчину, об этом сообщила пресс-служба ГИБДД города. В минувшее воскресенье, около 7 часов вечера вологжанин решил перебежать проезжую часть в неположенном месте на улице Герцена у дома 116, за что и поплатился. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.

42-летняя водитель «Сузуки Гранд Витара» не смогла вовремя затормозить перед внезапно появившимся на дороге мужчиной. Пострадавшего госпитализировали в Вологодскую областную клиническую больницу № 1.