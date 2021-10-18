8-летнего череповчанина после ДТП перевели из реанимации в палату

В Череповце 15 октября на пешеходном переходе у Дворца металлургов сбил 19-летний водитель на ВАЗ-2109 - пешеход побежал на запрещающий сигнал светофора.

8-летний мальчик поступил с многочисленными травмами в детскую областную больницу. Как сообщила 18 октября заместитель главного врача детской областной больницы Ольга Орлова, пострадавший все еще находится в тяжелом состоянии, но динамика уже положительная.

Мальчик поступил к врачам в сознании, но с черепно-мозговой травмой, небольшой субдуральной гематомой, переломом 6 и 7 позвонков, костей таза, раной на руке. Пациента погрузили в искусственную кому и успешно прооперировали. Из реанимации его теперь перевели в отделение.