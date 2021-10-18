В Вологодской области хищников массово прививают от бешенства

В Вологодской области будут бороться с бешенством диких животных, разбрасывая приманку с лекарством.

Съедая угощение, животное получает необходимую прививку против бешенства.

Приманка рассчитана на енотовидных собак, лисиц и волков.

В профилактических работах задействованы специалисты в Вологодском Вожегодском, Верховажском, Грязовецком, Кирилловском, Междуреченском, Сокольском, Сямженском, Тотемском, Усть-Кубинском, Харовском и Шекснинском районов. Именно здесь фиксировались случаи опасного заболевания.

"Ежегодно весной и осенью в лесах области раскладывается около миллиона доз приманок с антирабической прививкой. Поставка вакцины в Вологодскую область осуществляется за счет средств федерального бюджета. Последний случай заболевания бешенством на территории нашей области был зафиксирован в 2017 году у лисы на территории Сокольского района", - сообщил заместитель губернатора области Михаил Глазков.

СМИ сообщали о лисе, которая кусала двух девочек в Вожеге 30 июля 2017 года.