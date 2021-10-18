Двое мужчин в масках и перчатках ограбили семью пенсионеров

В Вологодской области за разбойное нападение на пенсионеров осудили двух мужчин. За колючку отправились шекснинцы Сергей, 1989 г.р. и Александр, 1986 г.р..

Вечером 2 ноября 2020 года в деревне Нифантово Шекснинского района подсудимые распивали алкоголь. Они узнали, что у супругов-пенсионеров в доме в деревне Дьяконовской может храниться крупная сумма денег, и решили ее похитить.

Они попросили автомобилиста довезти до дома семейной пары, постучали в дверь и представились сотрудникам полиции. В масках и перчатках они проникли в дом и стали требовать деньги. В случае отказа грабители обещали убить супругов. Хозяин достал из кошелька 5000 рублей и сказал, что это все деньги, которые есть. Однако подсудимые не поверили ему, стали обыскивать дом. Обнаружив под шкафом деревянный ящик с чесноком, Александр сломал его и стал поджигать его, угрожая сжечь пенсионеров заживо. Потом они угрожали кухонным ножом обещал руку. Потом они сломали два мобильных телефона, чтобы пенсионеры не смогли позвонить и уехали.

Подсудимые вину признали частично.

Смягчающими наказание подсудимым обстоятельствами суд признал наличие на иждивении у каждого из них троих несовершеннолетних детей.

Суд назначил Александру наказание в виде 7 лет лишения свободы, Сергею с учетом опасного рецидива и не отбытого по предыдущему приговору наказания – в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы, обоим – в исправительной колонии строгого режима.

С осужденных в пользу потерпевших суд в солидарном порядке взыскал в счет возмещения причиненного преступлением ущерба 8 289 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, сообщает пресс-служба судов области.