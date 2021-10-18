Юная вологжанка создала мультфильм и выиграла всероссийский конкурс

Талант в девушке открыли в вологодском ""Кванториуме". ВКонтакте.

Воспитанница детского технопарка «Кванториум» в областной столице создала мультфильм и победила.

Вологжанка Софья Огурцова стала лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» Памяти Сергея Чернышева.

«Мультфильм «Я не понимаю, кто мой друг» - первая работа Софьи. Она подала заявку на участие в номинации «Анимационное искусство» и получила приглашение на очный этап.

"Софья проявила удивительные качества прирожденного мультипликатора. Это тот самый случай, когда я научила создавать мультфильм, а она просто его создала", - рассказывает наставник Виктория Соколова.

На состязание в Великом Новгороде собрались около 100 ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Они демонстрировали свои умения в пяти номинациях: «Документальный экран», «Анимационное искусство», «Игровое кино», «Научно-популярный фильм», «Телевизионная журналистика». И вологжанка стала лучшей в мультипликационном искусстве, сообщает ИА Вологда.рф.

Сергей Чернышев - заслуженный деятель искусств РСФСР, известный по таким фильмам, как «Император Павел I», «Император Александр I» и «Первый император России Петр I».

Мультфильм «Я не понимаю, кто мой друг» можно посмотреть по ссылке.