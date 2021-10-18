В Вологде ищут маленькую девочку

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Маленькая девочка пропала в Вологде. Ее ищут родные, поисковики и полиция.

Жаворонкова София ушла из дома на улице Воровского, 39 16 октября.

Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Ее приметы: рост примерно 130-140 сантиметров, длинные темные волосы. Была одета в розовую вязанную шапку, куртку розовую на молнии ниже пояса, штаны темные, сапоги бежевые.

При себе имела небольшой розовый рюкзак, сообщает ПСО «Ты не один».

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей девочки, срочно сообщите по телефонам: 102, 02, 112- полиция или 8 911- 505-68-98 – волонтеры.