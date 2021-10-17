Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт17 октября 2021 16:09

"Северсталь" победила "Нефтехимик" в домашнем матче

Череповчане начали домашнюю сессию с победы
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ХК СЕВЕРСТАЛЬ

Фото: ХК СЕВЕРСТАЛЬ

Череповецкая и нижнекамская команды забили друг другу 11 шайб. Необычайно зрелищным оказался матч между «Севесталью» и «Нефтихимиком», который прошел 16 пктября в Череповце.

Череповчане начали забивать первыми и даже вели со счетом 3:00 и 5:1. Но третий период стал для них разгромным - они пропустили четыре шайбы. А основное время закончилось со счетом 5:5.

Исход встречи решил Адам Лишкин на третей минуте овертайма. Победа досталась череповчанам.

19 октября «Северсталь» проведет очередной домашний матч с китайской командой «Куньлунь РС».