Вологжанин потерял 172 тысячи рублей, пытаясь купить морской контейнер

Вологжанин заплатил 172 тысячи рублей за морской контейнер, но так и не получил его. В дежурную часть Управления МВД России по Вологде обратился мужчина 1978 года рождения. Он на сайте бесплатных объявлений нашел морской контейнер. Вариант был найден: с продавцом он договорился о сделке и оплатил покупку. Всего было переведено 172 тысячи рублей. Однако продавец испарился, контейнер не пришел. Мужчина отправился в полицию .

23-летней вологжанке . в социальной сети пришло сообщение от знакомой с просьбой одолжить денег в долг. Девушка перевела 7400 рублей на счет, который пришел в сообщении. Оказалось,она перевела деньги мошенникам.

Только за день полицейские приняли 7 заявлений о дистанционном мошенничестве, общий ущерб - полмиллиона рублей. Не исключено, что это лишь часть от совершенных преступлений, совершенных циничными мошенниками в отношении доверчивых граждан.