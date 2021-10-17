Юноша на "Ауди" врезался в опору электропередачи в Череповце

Пятница стала неспокойной на дорогах Вологодчины. ГИБДД области сообщает о трех серьезных происшествиях.

Как сообщала "Комсомолка", в пятничный вечер в центре Вологды мужчина на "Киа Рио" сбил юношу.

15 октября молодой водитель на иномарке попал в ДТП. В 15:15 у дома № 50-а на улице Рыбинской на автомобиле «Ауди А5» молодой человек 2002 года рождения не справился с управлением и врезался в опору электропередачи. На место выезжала скорая помощь, пострадавшему оказана медпомощь.

В 18:30 в Никольском районе на 321 километре автодороги Тотьма – Никольск 54-летний водитель автомобиля «Рено Флюенс» не справился с управлением, слетел с трассы в кювет, где машина опрокинулась на крышу. В аварии пострадала пассажирка – женщина 1960 года рождения. Скорая доставила пострадавшую пенсионерку в Никольскую центральную районную больницу.