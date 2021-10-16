Вологодское предприятие эксплуатировало осужденных и не платило

ООО «Вологодская зелень» задолжало 889 тысяч рублей за услуги, оказанные осужденными. Осужденные исправительной колонии № 2 УФСИН в феврале и декабре 2020 года работали по договору с ООО «Вологодская зелень». Они наклеивали этикетки на тару с готовой продукцией, укладывали зелень.

Всего осужденные заработали 1 202 885 рублей 35 копеек. Но оплачено им было только 312 937 рублей 16 копеек. За взысканием долга и неустойки колония обратилось в суд.

Арбитражный суд Вологодской области установил факт выполнения работ - были представлены акты оказанных услуг. А доказательства погашения задолженности обществом не были представлены.

22 июня 2021 года Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 11 октября 2021 года требования о взыскании с общества долга в размере 889 948 рублей 19 копеек и пеней в сумме 57 072 рубля 08 копеек удовлетворены.