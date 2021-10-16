Череповецкие спасатели вытащили школьника из болотины

Череповецкие спасатели вытаскивали школьника из болотистой Ягорбы. ЧП случилось 15 октября около 17 часов.

В районе лодочной станции в иле увяз школьник. Спасателям позвонили очевидцы - сами они не решились лезть в болотину. А позвонив, ушли, оставив ребенка одного в опасности, даже в без психологической помощи.

Спасатели свидетельствуют: "Когда мы приехали, там был один мальчик..."

Ребенка достали. Так как в болотине мальчик потерял сапог, то нашли и достали его. Видимо, школьники хотели перебраться через обмелевшую канаву. Как сообщил директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, мальчик не нуждался в медицинской помощи, его передали полиции.