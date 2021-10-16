В вологодской городской поликлинике № 4 сменился главный врач. Возглавила учреждение Ольга Марсова.

Ольга Арнольдовна окончила Ярославский государственный мединститут. С 1997 по 2021 год работала в Детской городской поликлинике № 1 Вологды врачом - педиатром участковым, заведующим педиатрическим отделением.

В 2012 году врач перешла работать в поликлинику № 4 Вологды, она работала заместителем главврача по детству. Последние три года - заместителем главного врача Вологодской детской городской поликлиники. Нового руководителя коллективу поликлиники представил замначальника Департамента здравоохранения области Максим Трусов.

Главный врач Вологодской городской поликлиники № 4 занимал Олег Степанец, он покинул свой пост.