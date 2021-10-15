В центре Вологды иномарка сбила молодого человека

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В Вологде произошло ДТП: сбили человека. Об этом сообщает очевидец - журналист портала Город Во. На спуске с Ленинградского моста в сторону центра, на улицу Чехова, образовался затор - автомашины объезжают человека, лежащего на асфальте, и остановившуюся Киа Рио. По словам очевидца, тело неподвижно лежит там, где ранее был нерегулируемый пешеходный переход. Возле нее стоит автомобиль Киа Рио темного цвета.

Через несколько минут на место прибыли скорая и спецавтомобили ДПС с мигалками.

Как сообщает другой очевидец, в скорой пытаются помочь пострадавшему.

Фото: Татьяна Разумова, ВКонтакте

Информация поступила из городского отдела ГИБДД: в 17:50 у дома №2 на улице Чехова произошло ДТП. В неустановленном месте переходил дорогу и попал под колеса Киа Рио молодой человек 2001 года рождения. За рулем иномарки находился мужчина 1972 года рождения. Молодой человек остался жив. С травмами он госпитализирован в городскую больницу.