315 человек заболело за сутки в Вологодской области

Инфо: Сайт коронавирус.рф

Как сообщает стопкоронавирус. рф 15 октября, за сутки заболело 315 человек, выздоровело 275. То есть количество болеющих увеличилось на 40 человек. Всего сейчас болеет коронавирусом 5 062 вологжанина.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксирован 72 931 подтвержденный случай COVID-19, вылечились 65 830 человек. Сейчас болеет 5 062 вологжанина. За сутки умерло 9 человек. А общее число умерших на Вологодчине от ковида - 2 039 человек.

Напомним, что в Вологодской области для непривитых и неболевших ввели ограничения по оказанию плановой медпомощи. С 1 ноября ограничения планируют расширить.

По сообщению властей, спад заболеваемости не ожидается, ситуация серьезная, скорые и врачи работают с максимальной нагрузкой.