Вазовская "девятка" сбила ребенка на пешеходном переходе в Череповце

ЧП случилось в Череповце 15 октября в первой половине дня. На улице Сталеваров автомобиль сбил ребенка.

Как сообщают в соцсети очевидцы, ДТП произошло у Дворца металлургов. Ребенок после наезда автомобиля ВАЗ-2109 оставался сознании, но был весь в крови.

"Девятка ехала быстро с громкой музыкой, а мальчик шел уже почти на красный..." - описывают ситуацию горожане.

Алёна Виноградова:

Был жив, ножками и ручками дергал, пытался перевернуться на бочок и плакал - это уже хорошо. Реанимобиль быстро приехал.

Как сообщает портал Город Че, ребенок доставлен в детскую больницу, его всесторонне обследуют, в том числе на компьютерном томографе.