Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 октября 2021 12:26

Вазовская "девятка" сбила ребенка на пешеходном переходе в Череповце

Очевидцы сообщают о ЧП в соцсетях
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)

ЧП случилось в Череповце 15 октября в первой половине дня. На улице Сталеваров автомобиль сбил ребенка.

Как сообщают в соцсети очевидцы, ДТП произошло у Дворца металлургов. Ребенок после наезда автомобиля ВАЗ-2109 оставался сознании, но был весь в крови.

"Девятка ехала быстро с громкой музыкой, а мальчик шел уже почти на красный..." - описывают ситуацию горожане.

Алёна Виноградова:

Был жив, ножками и ручками дергал, пытался перевернуться на бочок и плакал - это уже хорошо. Реанимобиль быстро приехал.

Как сообщает портал Город Че, ребенок доставлен в детскую больницу, его всесторонне обследуют, в том числе на компьютерном томографе.