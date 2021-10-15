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Общество15 октября 2021 12:07

Осужденная из вологодской колонии выиграла "серебро" на международном чемпионате по шахматам

Она участвовала в проекте международной шахматной федерации ФИДЕ «Шахматы для свободы»
Иван Чухнин
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Осужденные из 30 стран мира стали участниками соревнования по шахматам - проекта международной шахматной федерации ФИДЕ «Шахматы для свободы».

Осужденная женской исправительной колонии №2 в Вологде вошла в женскую команду ФСИН России - шахматистка показала наилучший результат на региональных состязаниях.

Соперникам осужденной девушки стали шахматистки из государств Тринидад и Тобаго, Грузии и Украины. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференцсвязи.

В составе женской команды - пять игроков. По результатам соревнования российская команда, в которую вошла осужденная ИК-2, завоевала серебряные медали международного чемпионата.