Вологжане не могут участвовать в розыгрыше квартир среди вакцинированных

В сми появилась информация о материальном стимулировании вакцинированных. В Москве объявлен новый розыгрыш, на кону - квартиры. Первый розыгрыш назначен на 27 октября. Всего власти намерены разыграть 10 квартир в течение пяти недель.

Вологжане интересуются - могут ли они претендовать на материальное вознаграждение после вакцинации в Вологде? Или для этого нужно ехать в Москву?

Согласно условиям объявленного розыгрыша, в нем могут участвовать совершеннолетние жители города Москвы, которые поставили прививку с 18 октября. То есть, чтобы участвовать в розыгрыше недвижимости, нужно быть старше 18 лет и иметь московский полис ОМС.

Как известно, все московские пожилые люди будут получать за вакцинацию по 10 тысяч рублей.

Вологжане таких стимуляторов лишены.