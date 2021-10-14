Врач череповецкого ковидария умер после смены, медсестру удалось откачать

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Вологодской области, которое прошло 14 октября, стало известно о трагических смертях медиков. Как рассказал главврач Андрей Погодин, врач-реаниматолог скончался от инфаркта сразу после смены в Череповце. Квалифицированных кадров и так не хватает, моногоспитали полны пациентами, медперсонал работает 24/7... И умирает от переутомления.

Был и другой страшный случай: медсестра, которая работает в моногоспитале, потеряла сознание прямо на рабочем месте. У нее остановилось сердце, она была клинически мертва - к счастью, ее успели откачать подоспевшие коллеги. На данный момент она на больничном восстанавливается дома. При этом заменить ее некому. Персонала больше нет, все работают из последних сил. Ситуация критическая.

Количество заболевших очень быстро увеличивается, вакцинируются вологжане "вяло", а патологоанатомы работают круглосуточно - и то тела умерших от коронавируса не успевают отдавать в срок.

Пациенты лежат в коридорах, тамбурах и палатах: 90% из госпитализированных не вакцинировались. Т.к. лечебные учреждения переполнены, спасти всех и оказать необходимую помощь не удастся. У нового штамма очень высокая заразность. Тяжелых привитых больных - нет!