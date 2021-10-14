4 района Вологодчины получат клубы на колесах

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области 4 муниципалитета получат субсидии на покупку автоклуба - автомобиля с прицепом для проведения мероприятий.

Из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено 23,8 млн рублей для Вашкинского, Вожегодского, Тотемского и Чагодощенского районов. Теперь жители малонаселенных пунктов, где нет домов культуры, смогут получить передвижную сцену.

Автоклуб – это автомобиль с прицепом-трансформером, превращающимся в сцену. Там есть звуковая и осветительная аппаратура, кинопроектор, экран, мультимедийное оборудование, спутниковая антенна и автономный генератор. Вологжане смогут организовать концерт, встречу, постановку или посмотреть фильм.

7 районов уже получили такие автомобили в декабре прошлого года: Харовский, Сокольский, Шекснинский, Кирилловский, Никольский, Верховажский и Кичменгско-Городецкий. В 2023 и 2024 году планируется купить еще 11.