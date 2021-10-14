В Вологде открыли движение на перекрестке Некрасова - Гиляровского

В Вологде с 8 октября на перекрестке Некрасова - Гиляровского проходил ремонт на водоводе диаметром 600 мм и на водопроводной камере. В связи с работами Вологдагорводоканала, движение автомобилей по этому участку было ограничено. Теперь проезд открыт, об этом сообщила Администрация города.

Временные знаки убраны, аварийный ремонт окончен. Жителям ближайших домов восстановили давление воды уже в первые сутки, был организован и подвоз воды.

На данный момент асфальт удален, участок покрыт щебнем. В ближайшее время укладкой дорожного полотна займется «Магистраль».