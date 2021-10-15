Молодой вятич дважды угонял автомобили в Великом Устюге

В Великоустюгском районе раскрыто преступление: поймали угонщика авто.

Местный житель не обнаружил припаркованный накануне автомобиль ВАЗ-2114 и отправидся в полицию. Инцидент произошел на улице Неводчикова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили транспорт брошенным в трех километрах от города Луза Кировской области. Полиция установила причастность к преступлению ранее судимого жителя Кировской области 1996 г.р.

Задержанный сознался в преступлении. Он приехал в Великий Устюг отдохнуть и решил вернуться из гостей на автомобиле. В машину он попал через заднюю дверь автомобиля, которая была не заперта, замкнул провода и поехал. В итоге у него закончился бензин.

Полицейские установили причастность задержанного к ещё одному аналогичному преступлению - автомобиль ВАЗ-2106 также был угнан из Великого Устюга.

По данным фактам отделом дознания ОМВД России по Великоустюгскому району возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.