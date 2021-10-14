Защитники вологжан в ГосДуме разобрали портфели

Вологодские представители в Государственной Думе разобрали портфели.

Одномандатники единороссы Алексей Канаев и Валентина Артамонова – вошли в комитет по промышленности и торговле, в комитет по бюджету и налогам.

Списочники ухватили портфели потолще.

Так, 65-летний депутат Алексей Чепа, в третий раз депутат по списку партии «Справедливая Россия», будет работать первым заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам.

Избранный по списку ЛДПР Сергей Каргинов в комитете по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Протеже Олега Кувшинникова, мало кому из вологжан известная Елена Цунаева из Волгограда, (именно ей губернатор отдал свой мандат), стала заместителем председателя комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.

По списку КПРФ интересы вологжан будет защищать 44-летний Олег Лебедев, житель Тулы. Он будет работать заместителем председателя комитета по экологии и природным ресурсам.