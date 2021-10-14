Вологодские власти на самом высоком уровне начали бороться с поддельными ПЦР

Поддельные ПЦР появились в Вологодской области. В регионе плановую медпомощь без этого документа получить невозможно. И потому проблему как бороться с фальшивками, подняли на самом высоком уровне. Ее со всех сторон вдумчиво и щепетильно рассмотрели и обсудили заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Вологодской области. Председателем представительного собрания был Заместитель Губернатора Виталий Тушинов. На заседании была обнародована информация: поддельные документы с результатами теста ПЦР были обнаружили в Череповце. Подделки носят не единичный характер. Уже выявлено три факта использования поддельных справок. По двум фактам проводятся проверки. В отношении одного гражданина возбуждено уголовное дело, материалы о привлечении его к ответственности переданы в суд. По двум другим фактам проводятся проверки.