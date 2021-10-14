Урны для голосования установили в череповецких автобусах

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В Череповце ищут самых вежливых кондукторов и водителей автобусов. Имена назовут пассажиры. В городе металлургов началось голосование - урны установлены прямо в автобусах. проголосовавших ждут приятные бонусы. Там стартовал ежегодный конкурс «Вежливый экипаж».

В этом году в нем две номинации: «Вежливый экипаж» для водителей и кондукторов «Новотранса» и «Вежливый водитель» для автобусов, где нет кондукторов. «В автобусах участников конкурса будут урны для голосования. А получить жетон для голосования можно у контролера. Для голосования можно использовать билеты, купленные за наличные у водителя или полученные у кондуктора в автобусе. Критерии конкурса будут указаны в автобусах на плакатах.

Голосование началось 14 октября и продлится всего неделю. Итоги станут известны в День автомобилиста. Победители могут рассчитывать на сертификаты, дипломы и подарки. Призы разыграют и среди проголосовавших. Достаточно на обратной стороне жетона или билета оставить номер своего телефона. Среди подарков — пицца и сертификаты в фитнес-центр, сообщает официальный сайт Череповца.