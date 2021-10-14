В Вологде среди белого дня пропал 60-летний мужчина

ПСО "Ты не один" ВКонтакте.
В Вологодской области пропал мужчина - 60-летний Александр Коржнев.
ПСО «Ты не один» начал поиски пропавшего вологжанина. Он ушел 12 октября из дома на улице Первомайской, 3 около 8 часов утра и пропал. Особая примета - мужчина прихрамывает.
Александр Коржневе 1961 года рождения до утра 14 октября ор домой не вернулся и не позвонил.
Приметы: рост 175-176 см, худощав, волосы седые, короткие, есть залысины. Был одет в синюю короткую куртку, серую шапку, темные спортивные брюки, кроссовки.
Всех, кто видел или что-нибудь знает о местонахождении мужчины, видел его, просят звонить по номерам: +7 911-505-68-98 (волонтеры) или 02, 102 (полиция).
Информацию распространяет поисковый отряд «Ты не один» «ВКонтакте».
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