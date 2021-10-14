В Череповце начали выпускать интеллектуальные приборы учета для жилых домов

В Череповце начало работу производство умных счетчиков. Там появилось 116 рабочих мест.

Продукция предприятия - интеллектуальные приборы учета для жилых домов.

Как сообщает официальный сайт Череповца, до конца года завод откроется в индустриальном парке «Череповец». "Предприятие уже работает, пока на арендуемых площадях. На производство уже взяли 116 сотрудников, всего в штате будет 242 работника", - рассказал главный инженер предприятия Николай Швецов.

Уже в производство вложено 450 миллионов рублей: построено здание, подведены инженерные сети, появилась газовая котельная. Сейчас ведутся электромонтажные работы внутри здания.

"Мы уже начали производство приборов учета на арендованных площадях в Череповце. Выпущено 8 500 однофазных электроприборов, 1000 шлюзов и 500 роутеров. Мы идем в графике!, — уточнил Николай Швецов.

Как ранее сообщалось, в индустриальном парке готовится к открытию еще одно производство— водогрейных котлов. На это предприятие возьмут 100 работников. Инвестиции в производство — 150 миллионов рублей.

Оба новых предприятия — резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Череповец», благодаря чему получили налоговые льготы и другие преимущества.

Так как с желающими стать резидентами большая проблема, правительство области предложили смягчить требования к кандидатам.

"Сейчас они должны создать 20 рабочих мест и вложить не меньше 20 миллионов рублей в течение десяти лет. Теперь предлагается десять рабочих мест, инвестиции в первый год 2,5 миллиона, в течение 20 лет — десять миллионов. То есть стать резидентами смогут более мелкие предприятия. Надеемся, это предложение примут в Минэкономразвития", — рассказала директор Агентства городского развития Оксана Андреева.

Пока статус резидента ТОСЭР «Череповец» имеют 16 предприятий.

Источник: https://cherinfo.ru/news/117209-v-cerepovce-na-proizvodstvo-umnyh-scetcikov-nabrali-116-sotrudnikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop