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Происшествия14 октября 2021 10:19

В Вологодской области ищут женщину в лесу

70-летняя пенсионерка ушла за ягодами 12 октября
Иван Чухнин
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Как сообщила "Комсомолка", 12 октября из деревни Гавино Уломского сельского поселения Череповецкого района ушла в лес и заблудилась женщина 1950 года рождения. Ее начали искать. На место выходили поисковики, местные жители. Увы, поиски не дали результатов. 13 октября в 22.00 поиски были приостановлены. Сегодня поиски продолжатся. Как сообщает пресс-служба МЧС, 13 октября в поисково-спасательной операции были задействованы: 2 сотрудника СЗРПСО МЧС России, 3 полицейских, 1 единица техники, 3 поисковика ПСО «Лиза Алерт», 5 волонтеров, 5 человек, 2 единицы техники.