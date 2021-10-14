В Вологодской области сгорел трехквартирный дом, погиб мужчина

В Верховажском районе в огне погиб 60-летний мужчина. ЧП случилось в Верховажском районе в полночь на 14 октября. Загорелся трёхквартирный дом № 21 на улице Гагарина в посёлке Каменка. Дом непригоден для проживания - выгорело 168 квадратных метров. Сгорела кровля, внутренняя и наружная отделка. От высокой температуры огонь перекинулся на стоящую неподалеку от дома хозпостройку, она уничтожена огнем. О трагедии сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. Причины и подробности инцидента устанавливаются. На месте работают спецслужбы.