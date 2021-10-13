Вологда на последнем месте по зарплатам на северо-западе

Столица Вологодской области заняла последнее место по уровню зарплат среди городов Северо-Западного федерального округа. В рейтинге городов страны Вологда заняла 67-е место из 100, а Череповец 30. Данный опубликовало РИА «Рейтинг».

Лидирует по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард. Самая высокая зарплата в денежном выражении в Анадыре, столице Чукотки.

По официальной информации вологжане в среднем получают по 42 тысячи рублей, что в два раза меньше петербуржцев, в три - москвичей. Кроме того, Вологодская область оказалась на 28 месте среди регионов РФ по финансовому благополучию населения, на 58 месте по приверженности населения культуре ЗОЖ.