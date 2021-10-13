80% медиков моногоспиталя Вологды привиты от коронавируса

Юрий Шумилов

13 октября прошел прямой эфир с заведующим инфекционным отделением, врачом-инфекционистом моногоспиталя Вологодской городской больницы №1, Юрием Васильевичем Шумиловым. Вологжане получили ответы на волнующие вопросы.

Оказалось, что далеко не все медики, работающие в моногоспитале, привиты от коронавирусной инфекции. К счастью, они не антиваксеры: просто 20% сотрудников переболели коронавирусом и не раз. Медики заражались от собственных пациентов... А после болезни время вакцинации еще не пришло - работают антитела.

По состоянию на утро 13 октября, за сутки принято 138 человек, больше половины пришлось госпитализировать - 79 вологжан. Из 731 пациента моногоспиталя на Советской проспекте, у 633 - пневмония. Из поступивших за одни сутки - 72 человека были не вакцинированы, 7 вакцинированы. В реанимации 38 вологжан, в основном пожилых. Из всех пациентов только 87 человек были привиты до заболевания - все они старшего возраста. 38 вологжан на ИВЛ, 14 в крайне тяжелом состоянии.

Вологжане возмущались, что вся ответственность за последствия прививки почему-то лежит на самих прививающихся. Юрий Шумилов подчеркнул, что вакцина не дает 100% гарантии не заболеть - она дает возможность выжить и перенести заболевание легче. Вакцинация все еще добровольная, хотя с 1 ноября в Вологодской области и нужны будут QR-коды.

Заметим, что медленные темпы вакцинации затрудняют формирование коллективного иммунитета. Если многие уже привились, а другие еще нет - создаются идеальные условия для активного отбора более агрессивных и устойчивых к антителам мутировавших штаммов вируса.

Врач также напомнил, что в моногоспитале приходится лечить не только ковид, но и сопутствующие заболевания. Как патологии от вируса, так и хронические, от которых пациенты страдали и до этого.

Вологжане пожаловались, что долгое время не могут получить тела умерших от коронавируса родственников из-за большой нагрузки на патологоанатомов. Шумилов ответил, что в соответствии с законодательством всех погибших от пандемии обязательно вскрывают и подтверждают причину смерти.

Одна из вологжанок рассказала, что в моногоспиталь Вологды не приняли ее родственника, т.к. поражение легких составило менее 25%. Скорая приехала спустя 5 часов, у мужчины не было обоняния и температура поднялась до 38. Ему сделали КТ, выписали лекарства и отпустили домой с диагнозом двухсторонняя пневмония. Вологжанину пришлось идти домой пешком, т.к. ночью не удалось вызвать такси... "Таких как он не один человек. Врачи вчера развернули человек 10, и одну женщину только приняли", - сообщила вологжанка газете "Премьер".

Другая жительница областной столицы - Татьяна Соколова - рассказала, что 81-летнего отчима отказались забирать в моногоспиталь, хотя пожилых вологжан обязаны госпитализировать. Ее маму все-таки госпитализировали. В итоге, неизвестно кто будет ухаживать за пенсионером, ведь у девушки маленькие дети, она и сама может заразиться...

Судя по всему, медперсонала не хватает, койки заняты. Вологжане жалуются, что дорога к моногоспиталю - как после бомбежки.