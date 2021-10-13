Губернатор Вологодчины пропиарил свою книгу студентам РАНХиГС

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области посетил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ в Москве. Олег Кувшинников встретился со студентами, обучающимися на специальности «Государственное и муниципальное управление» и показал им свою новую книгу «Как стать/быть губернатором и остаться в живых».

После пиара своего литературного произведения молодежи, писатель отправился на одну из федеральных информационных площадок, где речь снова шла о новой книге.

"Поговорили не только об издании, но и о том, что за рамками текста, – об умении держать удар, о том, как работать в команде, брать ответственность за судьбу региона, о жёстких управленческих решениях, о ситуации с коронавирусом. Книга – это частный опыт работы губернатором отдельно взятого региона. По сути это десятилетняя история нашей родной Вологодчины", - заявил Олег Кувшинников.