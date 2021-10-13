В Череповце благоустроили скверик у Дворца металлургов

Фото со страницы мэра

В Череповце 12 октября открыли обновленный сквер у Дворца металлургов. Благоустройство провели за счет компании "Северсталь". Там установили две кинетические фигуры в форме сердец, который изящно вращаются от дуновения ветра. Кроме того, теперь дорожки, которые протоптали череповчане, уложены "мягкой" плиткой из песка и бетона, установлены фонари и 15 скамеек, урны.

Фото со страницы мэра

Деревья удалось сохранить благодаря мастерству проектировщиков и строителей - коммуникации и дорожки прокладывали огибая корни растений. На благоустройство экотерритории на площади Молодежи потратили 18 миллионов рублей. Работы велись в течение 5 месяцев.

Основание здания Дворца металлургов тоже отремонтировали, установили пандусы и нескользящую плитку. Кроме того, сквере высажены многолетние цветы, кустарники, деревья. Газон посеяли по технологии гидропосева - прямо с водой. Но есть и рулонный.