В Череповце за 5 млн впервые за 20 лет отремонтировали проезд Свердлова

Фото со страницы мэра

В Череповце за три недели отремонтировали проезд Свердлова, что находится в самом центре Заягорбского района. Ранее по нему в 90-е приезжали в легендарный ночной клуб "Титаник".

Несмотря на то, что под землей было много коммуникаций, подрядчик смог уложиться в срок. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. Местные жители ждали 20 лет строительства этого проезда... Проблема решилась за 5 миллионов рублей: уложен новый асфальт, бордюры, тротуары и организованы парковочные места. Гарантия - 5 лет.

Средства выделили из бюджета города металлургов. Раньше тротуаров там не было вовсе, пешеходы бродили прямо по проезжей части: только грейдировали дорогу и подсыпали асфальтовой крошкой, поверхность получалась ухабистой. Череповчанам пришлось долго жаловаться, чтобы что-то изменилось.

Напомним, ремонт прошел в рамках городской программы строительства межквартальных проездов. В 2021 году планируется ремонт 10 проездов.