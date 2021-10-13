Вологодская теща отомстила зятю за уход из семьи

В городе Никольск Вологодской области разгорелся семейный скандал. 62-летняя пенсионерка не смогла сдержать эмоции и разгромила квартиру зятя.

24 августа дочь сообщила ей, что муж ушел из семьи, поэтому надо забрать свои вещи из его квартиры. Пенсионерка с выданным ей ключом пришла к зятю, но дома никого не оказалось. Тогда она решила позвонить по телефону, но трубку вдруг подняла незнакомка, которая дерзко заявила, что теперь именно она и будет жить с этим мужчиной. У тещи после разговора от обиды случился приступ внезапной агрессии: она взяла кочергу и пробила три стекла в окнах, сорвала обои, которые лично купила и наклеила, когда в семье еще царила любовь. Потом вышла на улицу и мясорубкой разбила ветровое и боковые стекла автомобиля бывшего родственника.

Ушедший из семьи муж на суде заявил, что претензий к теще не имеет, а причиненный ущерб значительным для него не является. Мировой судья назначил взбунтовавшейся пенсионерке административный штраф в размере 300 рублей.