Вологодская полиция ищет пострадавших от действий кредитно-потребительского кооператива "Точка опоры"

Пайщики кооператива "Точка опоры" массово пишут заявления в полицию. Их ожидания разбогатеть не оправдались - похоже, они нарвались на мошенников, обладающих красноречием и отсутствием совести.

Как сообщает сайт областной полиции, правоохранители продолжают составлять реестр пострадавших от деятельности кредитно-потребительского кооператива «Точка опоры». Часть из них пока не установлена.

Первые заявления поступили еще почти год назад, в декабре 2020 года. По июнь 2021 года в дежурную часть УМВД России по г. Вологде обратились 10 вологжан с заявлениями о невозвращении денег, вложенных под проценты, а также невыплаты процентов по договорным обязательствам. Сейчас установлено 89 обманутых пайщиков, все они написали заявления. Среди доверчивых граждан - жители Вологодской и Архангельской областей. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей.

Всего же общее количество пайщиков кооператива было 233 человека. Уголовное дело расследуется по части 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Организаторам грозит лишения свободы сроком до 10 лет.

Все, кто пострадал от действий кредитно-потребительского кооператива «Точка опоры», просят обратиться в УМВД России по г. Вологде по телефону 76-30-14 (ДЧ УМВД России по г. Вологде).