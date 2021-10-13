Внедорожник протаранил вологодский Совкомбанк и остановился

На перекрестке в Вологде внедорожник "Митцубиши" оказался на тротуаре. Автомобиль врезался в здание на улице Ленинградской, 71 и остановился. В соцсетях появились фотографии. На место выехала скорая помощь и ДПС.

По всей видимости, водитель по какой-то причине потерял управление автомобилем, он выехал на встречную полосу, сбил металлическое ограждение , пересек газон и тротуар и столкнулся со стеной здания, в котором на первом этаже находится Совкомбанк. Именно этот офис знаменит тем, что в него среди белого ня пришли грабители и забрали наличность.

Подробности ДТП уточняются.