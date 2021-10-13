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Происшествия13 октября 2021 14:51

Внедорожник протаранил вологодский Совкомбанк и остановился

ДТП произошло на улице Ленинградской
Иван Чухнин
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На перекрестке в Вологде внедорожник "Митцубиши" оказался на тротуаре. Автомобиль врезался в здание на улице Ленинградской, 71 и остановился. В соцсетях появились фотографии. На место выехала скорая помощь и ДПС.

По всей видимости, водитель по какой-то причине потерял управление автомобилем, он выехал на встречную полосу, сбил металлическое ограждение , пересек газон и тротуар и столкнулся со стеной здания, в котором на первом этаже находится Совкомбанк. Именно этот офис знаменит тем, что в него среди белого ня пришли грабители и забрали наличность.

Подробности ДТП уточняются.