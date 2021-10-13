Шайка разбойников возила жертву на кладбище

В Вологде злоумышленники вывезли мужчину на кладбище, избили и отняли банковскую карту, после чего вернули потерпевшего домой и угостили его алкоголем. Следствие по этому делу было закончено, группа грабителей пойдет под суд.

Уголовное дело было возбуждено по факту разбойного нападения совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни.

Преступление было совершено в конце января 2021 года: трое мужчин в возрасте от 28 до 43 лет приехали на съемную квартиру, где отдыхала другая компания. За столом сидели девушка и двое молодых людей. Один из гостей представился парнем девушки и затеял ссору с одним из ее собутыльников. Потом приехавшие вывели несчастного на улицу, усадили в машину и отвезли на городское кладбище. Там его избили, забрали банковскую карту. После этого грабители отправились в торговый центр на ул. М. Конева, там они обналичили чужие средства с карты - сняли 70 тысяч рублей. Затем компания отправилась в ту же арендованную квартиру, там они выпили с потерпевшим и разъехались.

Приезд компании на кладбище засняли камеры видеонаблюдения. Участники ночного вояжа были задержаны и скоро предстанут перед судом.