Пьяный водитель ударил коленом в лицо женщину-полицейского

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вытегор поднял руку на женщину-полицейского. Она обнаружила его пьяным за рулем и намеревалась забрать ключи. Вытегорский районный суд Вологодской области признал 39-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 319 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Инцидент произошел в селе Девятины Вытегорского района. 15 июля 2021 года пьяный водитель в присутствии посторонних лиц неоднократно оскорбил участкового уполномоченного полиции: она обнаружила его за рулем автомобиля. Слов и оскорблений в адрес полицейского ему показалось мало, он схватил ее за волосы и ударил лицом о колено. В суде подсудимый вину признал и раскаялся. По его словам, ему показалось, что в тот момент сотрудник полиции поступает незаконно.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Пресс-служба судов сообщила подробности инцидента: водитель утверждал, что тем вечером он на «Ладе Приоре» привез друзей в село Девятины. Они сидели в машине, слушали музыку, при этом он был на водительском сиденье. Больше он никуда ехать не собирался - намеревался переночевать в гостях.

Но к автомобилю подошла женщина в форме полиции. Между ними произошел конфликт, так как она начала вырывать ключи от автомобиля из замка зажигания. Он, не отдавая их, применил силу. Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.