Череповецкого врача судили за модернизацию катетора и смерть пациента

Череповецкого врача-нефролога осудили. За гибель пациента он получил условный срок. Два года он не сможет лечить людей. Об этом сообщает региональный следком.

Череповецкий городской суд установил, что врач внес изменения в конструкцию мединструмента, что привело к ухудшению состояния больного.

С 2017 по 2020 год Владислав Филинов работал в Центре гемодиализа «Бодрость»: на посту директора, заведующего диализным отделением и нефрологом. 8 мая прошлого года врач менял катетер 62-летнему пациенту из Бабаево. При этом, по информации следствия, он внес изменения в конструкцию катетора. Он обрезал конец двухпросветного венозного катетера и воткнул обрезанный конец в вену пациента. По мнению следствия, такая несанкционированная "модернизация" привела к травме верхней полой вены и проскальзывания катетера в плевральную полость пациента.

В результате мужчине стало хуже, через неделю он погиб по дороге из Бабаево в череповецкую клинику.

Сторона обвинения настаивала на реальном лишении свободы.

Однако Череповецкий городской суд приговорил Филинова к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, и запретил ему два года заниматься медицинской практикой.