Длинные выходные ожидают вологжан в начале ноября

В декабре нас также ждет приятный бонус.

В ноябре вологжан ждут большие выходные - сразу четыре дня подряд. Это связано с красной датой в календаре - страна празднует День народного единства. Кроме того, появится дополнительный выходной день. В итоге выходные будут выглядеть так:

4 ноября, четверг, День народного единства.

5 ноября, пятница - дополнительный выходной.

6 ноября, суббота, выходной день

7 ноября, воскресенье, выходной день.

Таким образом россияне вологжане четыре дня подряд. А 3 ноября, в среду, будет короткий рабочий день. Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

Дополнительный выходной появился из-за того, что в 2021 году 2 и 3 января, новогодние праздники, выпали на субботу и воскресенье. Так что эти нерабочие дни перенесли на 5 ноября и 31 декабря.