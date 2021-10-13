В Вологде школа на Возрождения готова на четверть

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологде продолжается строительство новой школы на Возрождения за 869 млн рублей - филиала школы №26 для быстроразвивающегося микрорайона Охмыльцево. На место с осмотром 12 октября прибыли губернатор Вологодской области и мэр города Сергей Воропанов. К концу года периметр здания закроют, а отопление подключат, тогда там стартуют внутренние работы.

Учебное заведение должно быть готово к следующему учебному году. Пока в сроки строители укладываются - сейчас на объекте работает пять десятков человек и техника. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

Школа рассчитана на 1000 человек. Здание будет состоять из трехэтажного и двухэтажного корпусов. В одном 40 классов, 16 - для начальной школы, столовая, медкабинет, мастерские, библиотека, кабинеты психолога и логопеда. Во втором 2 спортивных зала и актовый зал на 600 мест. Вход с двух сторон для разделения потоков. Смена будет только одна.

Кроме того, на территории будет две площадки для линеек, игровые зоны для детей младших классов, стадион с футбольным полем, волейбольные и баскетбольные отсеки, беговая дорожка. Возможно, потом там появится и «Кванториум». С открытием нового здания планируется разгрузить соседние школы №№ 30 и 33.

Губернатор принял решение отрегулировать стоимость выполнения работ в связи с резким ростом цен на строительные материалы. Правительство РФ разрешило увеличивать стоимость госконтрактов на строительство до 30%. Олег Кувшинников также поручил проработать логистику микрорайона: появятся парковки, разворотные кольца, пешеходные дорожки, общественный транспорт.