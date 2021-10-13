Жириновский хочет забрать богатства череповецкого миллиардера Мордашова

В эфире радио «Комсомольская правда» 8 октября Владимир Жириновский заявил, что череповецкого миллиардера Алексея Мордашова надо арестовать, а все нажитое им имущество передать России. Председатель ЛДПР обвинил бизнесмена в бездействии. Вместе с олигархом в тюрьму, по мнению политика, должны отправиться предприниматели Владимир Лисин и Владимир Потанин. Если свои миллиарды они отдать откажутся, то можно арестовать и их родных!

Жириновский уверен, что богатства нужно передать Центробанку, а бизнесменам хватит и 10 миллионов на житие. В августе политик хотел забрать предприятия бизнесменов, и, по-видимому, с этой мечтой не расстается.

Эфир с эксцентричным депутатом Госдумы можно послушать тут.

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