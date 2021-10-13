В Вологде активно заполняются кладбища

Директор МКУ "Ритуал" Наталья Павлова сообщила, что места на Козицынском кладбище в Вологде много: проблем с выделением могил нет. Однако в последние десятилетие за неделю хоронили 36-55 человек, в период коронавируса стали прощаться с сотней вологжан, а во вторую волну числа доходили и до 150.

Напомним, что город реконструировал новое Козицынское кладбище: "На сегодняшний день именно благодаря этому места есть, не нужно волноваться, что у нас в этом беда". Директор только пожелала, чтобы кладбище так быстро не заполнялось...

При похоронах коронавирусного пациента нельзя организовывать прощание в общественных местах - родственники могут только захоронить закрытый гроб, за этим следят сотрудники кладбища. Кроме того, необходимо быть в маске.