Вологодский джентльмен избил бывшую супругу поленом

Полмиллиона рублей выплатит бывшей супруге житель Шекснинского района. Он сделает это из колонии. "Мужчина" жестоко избил ее поленом. Суд признал это за покушением на убийство и отправил русского "джентльмена" в колонию на длительный срок.

ЧП случилось вечером 16 февраля 2021 года. Вологжанин был пьян, в деревне Нестерово Шекснинского района он поссорился с бывшей супругой. Ударом кулака в голову сбил ее с ног, затем схватил полено и избивал им женщину до тех пор, пока она не потеряла сознание.

Как сообщает пресс-служба судов, убить потерпевшую подсудимый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Подсудимый отрицал, что собирался убить. По его словам, он избил потерпевшую из ревности.

Согласно экспертизе, травма головы с переломом затылочной кости черепа, которую подсудимый причинил бывшей супруге, расценивается как тяжкий вред ее здоровью.

Шекснинский районный суд отменил виновному условное осуждение по предыдущим приговорам и назначил ему по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ окончательное наказание - 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С осужденного в пользу потерпевшей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.