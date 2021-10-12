Вологодские предприятия получили 33 золотые медали на агропромышленной выставке

Фото: Правительство Вологодской области

Вологодская область в очередной раз поучаствовала в агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021», которая прошла в Московской области. Более сотни участников из разных регионов России соревновались в качестве продукции. Об этом сообщил замгубернатора Михаил Глазков.

Вологжанам удалось забрать 33 золотые медали, 2 серебряные и 2 бронзовые. В конкурсе «За качество продуктов» за победу боролись 8 наших предприятий: «Завод растительных масел», «Тарногский маслозавод», «Родина», «Кондитерская фабрика», «Вкус севера», Вологодский колбасный завод (МИМП), «Сыроварня 35», Молочный завод «УСТЮГМОЛОКО».

На стенде вологжан можно было найти бабаевский калакурник (пирог из национальной вепсской кухни), воду минеральную «Вологодскую», полукопченую колбасу «Вологодскую», лимонад из Кириллова, масло льняное «Вологодское», масло расторопши «Вологодское», Никольскую воду и «Вологодский» хлеб.