В Вологде продают кинотеатр "Родина" за 45 млн рублей

Здание кинотеатра Родина на Чернышевского, 23 Фото: Яндекс

В Вологде выставлено на продажу здание бывшего кинотеатра «Родина» вместе с землей. Покупателю придется выложить 45 миллионов рублей. Как сообщают градозащитники, этот дом - исторически ценный градоформирующий объект, а значит сносить его нельзя. Уже долгое время здание находится не в самом лучшем состоянии - необходим срочный ремонт, иначе полное разрушение неминуемо.

Будем надеяться, что новый собственник сможет восстановить объект, а само здание внезапно не сгорит, обвалиться и т.п. Напомним, на прошлой неделе в Вологде сгорел Дом Шахова - памятник архитектуры федерального значения XIX века. В течение 16 лет хранитель пытался добиться реставрации дома, но умер, так и не получив помощи от бюрократов. Через два года после его смерти дом, находясь в аварийном состоянии, сгорел при неизвестных обстоятельствах.