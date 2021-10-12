В Вологодской области отремонтируют 34 моста

Мост в Кувшиново находится в критическом состоянии Фото: Евдокия САХАРОВА

На Вологодчине займутся мостами. Ремонт, в том числе капитальный, планируется провести на 34 мостовых сооружениях за три года, начиная с 2022.

Перечень был утвержден в столице. Вологодская область получит дополнительную поддержку в размере 3,7 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»: решение принято Правительством РФ.

Заявка на ремонт мостовых сооружений была сформирована еще два года назад. На осуществление задуманного Вологодчине выделят 460 миллионов рублей, в 2023 году – 1,2 миллиарда рублей, в 2024 году – свыше двух миллиардов рублей.

Изначально в перечень Вологодской области вошли 20 мостов и путепроводов, на сегодняшний день их количество уточнено,.

В течение трех лет отремонтируют 28 мостовых сооружений регионального значения, четыре мостовых сооружения в городе Вологде и два – в Череповце. В областной столице - это мосты через реку Шограш по улицам Конева и Можайского, через реку Содема по улице Челюскинцев и через реку Вологду в поселке Кувшиново. В городе металлургов и химиков проведут ремонт моста через реку Серовку и капитально отремонтируют Октябрьский мост через реку Шексну.

Это мосты и путепроводы, которые находятся в предаварийном либо аварийном состоянии.

Как прокомментировал и.о. начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Александр Максимов, приоритетными в списке определены те, которые находятся на региональных дорогах, подлежащих ремонту в рамках проекта БКД. Ремонт там начнется в первую очередь.