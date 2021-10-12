В Вологодской области авторазборщики украли раритетное авто

"Москвич" был разобран на запчасти. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Бабаево сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу раритета. Мужчина похитил старенький «Москвич» у пенсионера. А потом его разобрали два других автовора.

Машина у угонщика вскоре заглохла, так что он ее бросил. Увидев раритет на колесах, два других местных жителя разобрали автомобиль на запчасти.

Полиция взялась за дело, когда в дежурную часть пришел пенсионер, хозяин авто, с заявлением о краже. 70-летний житель деревни Игнатово оценил свою "ласточку" в 20 тысяч рублей.

В результате полуразобранный автомобиль был найден полицией на свалке. Из него пропали сиденья и руль, печка и дворники. Оперативники вычислили, что это совершили двое ранее судимых местных жителей 1984 и 1982 г.р.

Авторазборщиков доставили в отдел полиции. Там они рассказали, что нашли брошенный автомобиль и решили снять с него все ценное, чтобы установить похищенное на свой транспорт.

В отношении мужчин возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полицейские установили и мужчину, который украл машину из гаража. Это местный житель 1977 г.р. Он тоже покусился на авто, чтобы разобрать технику на запчасти. Что и сделал бы, но по пути следования заглох.

Сейчас все похищено имущество изъято и возвращено владельцу.

Против угонщика возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД Вологодской области.